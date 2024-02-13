2024-02-13 09:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بموظف في عقارات الدولة ساوم مواطنا بـ 30 ألف دولار لتسهيل إجراءات تأجير عقار. وذكرت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مُديريَّة تحقيق بغداد، ألفت فريقاً؛ للتحرِّي والتقصّي، عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين، تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من مُوظفٍ في وزارة الماليَّة يعمل بدائرة […]

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