2024-02-13 09:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ العلاقة بين الحليفين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليست على ما يُرام. فالخلافات بين الرجلين تستعر على خلفية حرب غزة، رغم الدعم الأميركي السياسي والعسكري لإسرائيل منذ بداية الحرب. النقاط الخلافية تتعدّد من الإصرار الأميركي على ضرورة حماية المدنيين إلى سيناريو ما بعد الحرب وحل الدولتين، وصولاً إلى الخلاف […]

ظهرت المقالة واشنطن بوست: حرب غزة تقرّب بايدن من “قطيعة” مع نتنياهو أولاً على ايرث نيوز.