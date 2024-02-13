الزراعة عن الخطة الشتوية لعام 2024: نتوقع إنتاج أكثر من 5 ملايين طن حنطة

2024-02-13 10:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن نجاح الخطة الزراعية الشتوية، فيما توقعت إنتاج أكثر من 5 ملايين من الحنطة.

وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الزراعة وفّرت بذور للرتب العليا للحنطة والشعير، ووزعتها على الفلاحين والمزارعين، بموجب خطة وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية".

وأوضح القيسي؛ أن "الأمطار التي تساقطت هذا العام، ساهمت في زيادة مساحات الإرواء، كما قللت من الاعتماد على الآبار والمياه السطحية، وكانت كافية لري محصول الحنطة والشعير".

وتوقع القيسي، زيادة الإنتاج، ما يبشر بموسم زراعي جيد، مؤكداً استمرار العمل للوصول إلى مستويات متقدمة من الحاصل الزراعي، نتيجة اعتماد الوزارة على الري المتقدم سواء المحوري أو الثابت لمحصول الحنطة.

وكانت وزارة الزراعة، عقدت يوم الأحد الماضي، بتوجيه من وزير الزراعة عباس جبر المالكي، الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للبذور لعام 2023

وترأس الاجتماع الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري، بحضور أعضاء المجلس، حيث تناول المجتمعون الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، منها مراجعة محضر الاجتماع والإجراءات المتخذة بموجبه.

وناقش الاجتماع خطة تجهيز وتوزيع بذور الحنطة على المحافظات للموسم الزراعي2023-2024 ، وضمان شمول المناطق غير المضمونة الأمطار بتجهيز بذور الحنطة، إضافة إلى عرض وبحث الملفات المقدمة من الشركات والدوائر التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، وتصويب عدد من فقراتها.

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية مثنى جبار، أعلن نهاية العام الماضي، أن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.