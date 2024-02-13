3 احكام بالحبس الشديد لمدان بـ "الرشوة" مقابل وعود بالتعيينات في صلاح الدين

2024-02-13 10:24:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، 3 احكام بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات عن كل حكم بحق مدان عن جريمة تلقيه رشوة من ثلاثة اشخاص مقابل وعده لهم بالتعيين.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المحكمة أصدرت حكمها بحق المدان بعد تلقيه رشوة من ثلاثة اشخاص لاصدار أوامر تعيين ومباشرة كونه يعمل في دائرة صحة صلاح الدين وبعد مراجعتهم للدائرة تبين انها مزورة".

وأضافت أن "الحكم يأتي استنادا لأحكام المادة 160 / ثانياً /1 لسنة 1983 واستدلالا بنص المادة 132 /3 من قانون العقوبات العراقي".