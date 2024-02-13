وزير الصحة: ستة مستشفيات حديثة ستدار من شركات عالمية

2024-02-13 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- حسن الفوازأوضح وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، بشأن عقود إدارة ستة مستشفيات حديثة من شركات عالمية.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"العقد الأول لإدارة مستشفى النجف التعليمي يعد الأول من بين مجموع ستة عقود لإدارة ستة مستشفيات حديثة"، مبيناً أن "العقود ستنجز خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل والذي يعد خطوة كبيرة للبرنامج الحكومي".وأضاف أن "هذا المشروع كان المفروض أن يكون بالعام الماضي في عام 2023 لكن لكونه تجربة أولى وتجربة شراكة بين قطاع خاص أجنبي وقطاع عام حكومي غير مسبوقة في العراق اضطرت الوزارة وبالتعاون مع وزارة التخطيط وبموافقة رئيس الوزراء الى انشاء وثائق قياسية جديدة تتعلق بهذا الموضوع والتي أخذت فترة طويلة".وذكر أنه "بناء على هذه الوثائق القياسية والمفاوضات التي استمرت لفترة طويلة، تم الاتفاق أخيراً مع الشركة لغرض الشروع والبداية بتطوير مستشفى النجف التعليمي من خلال الإدارة والتشغيل والصيانة"، مشيراً الى أن "هناك شركات متعددة بعضها الشركة الايطالية، وهناك شركة قطرية وتركية وشركات أخرى تنافست على مستشفى واحد وهو مستشفى النجف التعليمي وتم توقيع العقد مع الشركة الإيطالية".وتابع أن "هناك مستشفى ثانياً في أحد المحافظات تمت إحالته الى شركة تركية وسيكون توقيع العقد الأسبوع المقبل، أما بقية المستشفيات الحديثة فهي في طور التحليل والدراسات"، مشيراً الى أن "الغاية من الاعتماد على الشركات الأجنبية لإدارة المستشفيات الجديدة هو لتطبيق الإدارة وفق نظام المعايير الأوروبية".وبين الحسناوي أن "المؤسسات الصحية فيها مشكلة بالإدارة والحل الأفضل بالرغم من أنه يكلف الموازنة مبالغ غير قليلة هو الاعتماد على شركات لها خبرة في إدارة المستشفيات ولها باع طويل مثل شركة (ساندونادو) الإيطالية التي تدير مجموعة مستشفيات في إيطاليا وخارج إيطاليا، إلا أن هذه الشركات ستضع نظام عمل جديداً وفق المعايير الأوروبية، من خلال تشغيل أساتذة واستشاريين يأتون الى العراق بالتعاون مع الأطباء العراقيين، وكذلك تقديم خدمات جزء منه للتدريب والصيانة".ونوه الى أن "المشروع بصورة عامة يهدف الى الارتقاء بواقع الخدمات الصحية في العراق".