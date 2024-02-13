2024-02-13 10:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل حتى الآن يثبت اتهاماتها لشركة فلاي بغداد، فيما أشار الى أن الشركة لا ترغب بالتحليق لوجهاتها بالرغم من سماح الحكومة لها.

وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم عقد اجتماع مع وكيل وزير الخزانة الأميركية، وطلبنا تقديم ما يثبت ادعاءاتهم حول شركة فلاي بغداد، وحتى الآن لم يرد ما يثبت ادعاءاتهم".

وأضاف: "إننا أصدرنا قراراً بالسماح لشركة فلاي بغداد بالسفر الى جميع الوجهات، ومستعدون لتقديم المساعدة لها"، مشيراً الى أن "ذلك جاء استناداً الى عدم إثبات أي شيء يؤكد صحة تلك الاتهامات".

وأكد أن "الشركة مسموح لها بالطيران حالياً، استناداً الى تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالاتهامات الموجهة لها"، لافتاً الى أن "الشركة يسمح لها باستخدام الأجواء، إلا أن هناك رأياً آخر للشركة، ولا تريد التحليق الى وجهاتها مجدداً".