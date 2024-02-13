2024-02-13 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون ياسر […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون التطورات العامة في البلد أولاً على ايرث نيوز.