مراسلنا: بدء فقرة استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي

2024-02-13 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افاد مراسلنا في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ببدء فقرة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم. وقال مراسلنا إن مجلس النواب بدء قبل قليل فقرة استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم. هذا وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي. وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته […]

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