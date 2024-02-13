2024-02-13 10:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مع تحلي المستثمرين بالحذر قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، وهي من العوامل الحاسمة في تحديد مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حيال سعر الفائدة، وعكوفهم على تقييم نتائج أعمال شركات صدرت في وقت سابق من اليوم. وبحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش، تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عن […]

ظهرت المقالة أسهم أوروبا تتراجع قبيل بيانات التضخم الأميركية أولاً على ايرث نيوز.