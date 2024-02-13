التعليم تعلن توفر منح دراسية كورية

2024-02-13 11:12:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفير منح دراسية كورية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "منح دراسية كورية توفرت، مقدمة من جامعة سيئول الوطنية لشهادة الماجستير".وأضاف، أن "المنح الدراسية تقتصر على تخصص الإدارة والتخطيط الحضري، وأن آخر موعد للتقديم هو يوم الخميس الموفق 2024/3/14".وأدناه شروط ومتطلبات وروابط التقديم:

https://mohesr.gov.iq/ar/assets/img/uploaded_files/130220242.pdf

وأدناه بوابة دائرة البعثات والعلاقات الثقافية:

https://portal.scrd-gate.gov.iq