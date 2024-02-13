2024-02-13 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مصدر مقرب من منظمة بدر، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، ما يتداول عن خشية زعيم تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر هادي العامري من القدوم إلى محافظة ديالى بسبب مخاوف من المسيرات الامريكية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العامري من النخب السياسية في العراق ورأيه واضح وثابت حيال الوجود الأمريكي في البلاد، كما انه مقاوم ولديه رؤية سياسية محددة في العديد من المسائل ومنها تشكيل الحكومات المحلية".

واضاف، ان" كتلة العامري مع المالكي حققت اعلى الاصوات في ديالى ومن حقها الظفر بمنصب المحافظ، والعامري ربما هو الاكثر تاثيرًا من نخب بغداد في مشهد ديالى السياسي وحسم أزمة تشكيل حكومتها المحلية بسبب علاقاته الوطيدة مع كل القوى دون استثناء".

واشار المصدر، إلى أن "عدم قدوم العامري إلى مدينة بعقوبة للإسهام في دفع مسارات ولادة حكومة ديالى يعود إلى ترك (العامري) مسارات التفاوض للمجلس من أعضاء كتلته للوصول الى حلول كما انه منشغل في الاحداث الاخيرة في البلاد خاصة بعد عمليات القصف المتكررة للحشد الشعبي والدعوة لاخراج القوات الامريكية، نافيا بان يكون عدم قدومه بسبب هواجسه من المسيرات الامريكية".

وأخفق مجلسُ محافظة ديالى يوم أمس الأول الاحد، للمرة الثالثة في عقد جلسته المقررة لإنتخاب رئيسٍ له على خلفية إستمرار الخلاف على إختيار المحافظ ونوابه.

وحسب مصادر من المجلس لـ"بغداد اليوم"، فأنه" لم يحضرْ الى الجلسة المقررة سوى 6 أعضاءٍ من أصل 15 عضواً ما إضطر رئيسَ السن إلى رفع الجلسة لعدم إكتمال النصاب القانوني وإبقائها مفتوحة إلى إشعارٍ آخر.

وأظهرت لقطاتٌ أعضاءَ مجلس محافظة ديالى الستة َ الحاضرين وهم يُغادرون إجتماعَ المجلس لعدم إكتمال نصابه القانوني بسبب إستمرار تقاطع المواقف بين كتل المجلس حولَ إختيار المحافظ ورئيس المجلس.