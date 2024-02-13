السوداني للسفير الفرنسي الجديد: لدينا عقود اقتصادية مهمة مع فرنسا

2024-02-13 11:12:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، أن لدى العراق عقود اقتصادية مهمة مع فرنسا خاصة في المجال النفطي ومجال والدفاع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "السوداني استقبل اليوم الثلاثاء، السفير الفرنسي الجديد لدى العراق باتريك دوريل"، مشيرًا الى أنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ووسائل تدعيم الشراكة بين البلدين الصديقين".

وأوضح السوداني وفقاً للبيان بأن "العلاقات مع فرنسا متميزة، مشيراً إلى عدد من العقود الاقتصادية المهمة في المجال النفطي ومجال الدفاع، التي تشكل ركيزة مهمة للمضي في مسار التعاون الثنائي".

وشدد السوداني "على موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، وكذلك التطوّر والارتقاء الحاصل في قدرات القوات العراقية، وتلاشي التهديد الذي تمثله فلول داعش على الأمن"، موضحاً "رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف"، مشيراً الى أن "استمرار العدوان على غزّة، يعتبر تهديد للأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط والمنطقة، مبيّناً ضرورة أن تتخذ فرنسا والدول الكبرى والمجتمع الدولي موقفاً حازماً ومسؤولاً لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لإبادة جماعية غير إنسانية".

من جانبه، نقل السفير الفرنسي إلى السوداني تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة، فيما أكد أن "الحكومة الفرنسية العمل على تعزيز مذكرات التفاهم مع العراق والتنسيق الثنائي في ما يتعلّق بعمل المستشارين الفرنسيين ومهمتهم الساندة للقوات الأمنية العراقية".