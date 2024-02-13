إغلاق ملف نحو 27 ألف أسرة نازحة في ديالى.. 3 الآف "طور الإقناع"

2024-02-13 11:12:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اعلن مكتب الهجرة والمهجرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، اغلاق ملف نحو 27 الف اسرة نازحة بعد 2014، بين عودة او اندماج، فيما تبقى اكثر من 3 الاف اسرة.

وقال مدير المكتب علي غازي اغا في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "بعد احداث حزيران 2014 نزحت قرابة 30 الف اسرة الى خانقين ونواحيها الاربعة في اكبر موجة نزوح بشرية في التاريخ الحديث مع سقوط عدة مدن في قبضة التنظيم المتطرف".

واضاف، انه "بعد تحرير المدن وعودة الاوضاع الامنية المستقرة الى وضعها الطبيعي عادت 24 الف اسرة وتم اغلاق ملف العودة بشكل رسمي فيما تبقى 6 الاف اسرة بينها 2600 اسرة قررت البقاء في المناطق التي نزحت اليها من خلال مبدأ الاندماج المجتمعي وتم حسم خياراتها بشكل رسمي"، مبينا انه "اما ما تبقى من الاسر لانزال نسعى الى بيان خياراتها سواء بالعودة واغلاق ملف نزوحها او الاندماج وهو خيارها في نهاية المطاف".

واشار الى ان "الاندماج المجتمعي خيار طوعي بدون اي تاثيرات خاصة وان الكثير من الاسر تفاعلت مع المناطق التي نزحت اليها ووجدت فرص عمل وبدأت بحياة جديدة".

وشهدت ديالى في حزيران 2014 نزوح الاف الاسر من عدة مدن عقب هجمات داعش وسيطرته على مدن مترامية ضمن مناطق حوض حمرين القريبة من خانقين.