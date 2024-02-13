لجنة الطاقة: العراق بحاجة لإنتاج يصل لقرابة 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء بلا انقطاع

2024-02-13 11:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكر نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسن الأسدي، اليوم الثلاثاء، أن توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع في العراق، يحتاج الى معدل انتاج يصل إلى 35- 40 ألف ميغاواط بشكل مستمر.

وأوضح الأسدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن قدرة وزارة الكهرباء على إنتاج الطاقة، وصل في الصيف الماضي إلى 26 ألف ميغاواط ، ومن المتوقع أن يصل هذا الصيف إلى 28 - 30 ألف ميغاواط.

وتواجه محطات الإنتاج في العراق عائق الوقود، حيث أكد وزير الكهرباء مؤخرا أن تزويد محطات الإنتاج بالوقود هو التحدي الأكبر أمام الوزارة.

وكانت وزارة الكهرباء، قدمت خطتها للصيف المقبل، إلى الحكومة الإتحادية في بغداد، وتضمنت زيادة معدل إنتاج الطاقة، بمعدلات أعلى من الصيف الماضي، إضافة إلى طرح مجموعة مشاريع ومقترحات لتحسين واقع إمداد الطاقة في البلاد.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 درجة مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية، على رأسها السعودية، لاستيراد الكهرباء منها، عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط، كذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص، لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.