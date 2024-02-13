رئيس الوزراء يجدد التأكيد على موقف العراق من وجود التحالف الدولي

2024-02-13 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، موضحاً رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل السفير الفرنسي الجديد لدى العراق باتريك دوريل، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ووسائل تدعيم الشراكة بين البلدين الصديقين".

ووصف رئيس مجلس الوزراء، "العلاقات مع فرنسا بأنها علاقات متميزة، مشيراً إلى "عدد من العقود الاقتصادية المهمة في المجال النفطي ومجال الدفاع، التي تشكل ركيزة مهمة للمضي في مسار التعاون الثنائي".

وأكد على "موقف العراق من وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، وكذلك التطوّر والارتقاء الحاصل في قدرات القوات العراقية، وتلاشي التهديد الذي تمثله فلول داعش على الأمن"، موضحاً "رغبة العراق في الانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء في التحالف".

وتطرّق رئيس مجلس الوزراء إلى "استمرار العدوان في غزّة، وما يشكله من تهديد للأمن والاستقرار في عموم الشرق الأوسط والمنطقة"، مشدداً على "ضرورة أن تتخذ فرنسا والدول الكبرى والمجتمع الدولي موقفاً حازماً ومسؤولاً لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لإبادة جماعية غير إنسانية".

من جانبه، نقل السفير الفرنسي إلى رئيس مجلس الوزراء، "تحيات الرئيس إيمانويل ماكرون، ورغبته في زيارة العراق بأقرب فرصة ممكنة"، لافتا الى ان "الحكومة الفرنسية تؤكد العمل على تعزيز مذكرات التفاهم مع العراق والتنسيق الثنائي في ما يتعلّق بعمل المستشارين الفرنسيين ومهمتهم الساندة للقوات الأمنية العراقية".