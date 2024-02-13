رئيس الجمهورية يؤكد أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها

2024-02-13 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون ياسر المالكي، حيث جرى خلال اللقاء، بحث التطورات العامة في البلد".

وأكد رئيس الجمهورية، على "أهمية التكاتف والتعاون بين القوى السياسية من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وتحسين الأوضاع المعيشية ودعم المشاريع الخدمية والاستثمارية".

من جانبه، ثمن رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون "طروحات رئيس الجمهورية في ضرورة التعاون بين القوى السياسية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات للمواطنين".