2024-02-13 11:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، الإطاحة بعصابة تُروّج لعملة اجنبية "مزيفة" في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ترويج عملة أجنبية (مسحوبة من التداول ) ( روبل بيلاروسي ) لا قيمة لها، وذلك مع ضبط كمية من هذه العملة بالإضافة إلى مبالغ مالية محلية بحوزة أفراد العصابة".

وأضافت أنه "بعد توفر معلومات أمنية تفيد بوجود عصابة جنوبي المحافظة تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال بيع عملة أجنبية لا قيمة لها مقابل الدينار العراقي بمبالغ مالية طائلة"، مشيرةً الى أنه "تم على الفور تشكيل فريق عمل أمني بإشراف قائد شرطة المحافظة العميد علي الحسناوي واستحصال الموافقات القضائية، لملاحقة أفراد العصابة وتقديمهم للعدالة".

وتابعت أن "الفريق الأمني باشر بإجراء تحريات مكثفة ونصب أكثر من كمين في عدة مناطق يحتمل تواجد أفراد العصابة فيها، وتم القبض على جميع أفراد العصابة ولدى التعمق بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعدة عمليات نصب واحتيال على العديد من المواطنين"، منبهًة "المواطنين كافة إلى ضرورة توخي الحذر من هكذا تعاملات".