خمسة أيام في دبي.. مشاهدات وجولات لصحفي كوردي في الإمارة

2024-02-13 11:36:11 - المصدر: زاكروس

إعداد: محمد زنكنة في عام 2014 وتحديدا قبل التطبيق الفعلي للقطع الكامل لحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للدولة والتي مازالت مستمرة وتأخذ اشكالا جديدة، ارسلت لي دعوة من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدعوة كانت من قبل المركز الإعلامي وكانت فرصة قيمة ومهمة جدا للاطلاع ولأول مرة على هذا البلد والذي كان قد بدا ولتوه مشوار الإعمار والتطور الذي نراه اليوم ، والتقيت في تلك الفترة بمجموعة من الصحفيين من دول عربية وآسيوية ومن حسن الحظ أننا مازلنا متواصلون مع بعضنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإن كان التواصل محدودا