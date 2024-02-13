2024-02-13 11:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن “بكين تتابع عن كثب التطورات في مدينة رفح الفلسطينية”، على وقع إعلان الجيش الإسرائيلي اعتزامه القيام بعملية عسكرية برية هناك. وذكر المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن “الصين تدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في أقرب وقت ممكن، ومنع وقوع كارثة إنسانية أشد وطأة في مدينة رفح […]

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