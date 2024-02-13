ناقد صحفي كويتي: مهرجان بغداد السينمائي إنجاز يستحق الإشادة والتقدير

2024-02-13 12:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الناقد الصحفي الكويتي عبد الستار ناجي، أن مهرجان بغداد السينمائي إنجاز يستحق الإشادة والتقدير.وقال ناجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهرجان بغداد السينمائي، يعد فرصة حقيقية ونافذة لمشاهدة كل ما هو جديد في عالم الفن السابع والإنتاج السينمائي بالعالم"، مبيناً أن "ما تقوم به نقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح هو إنجاز يستحق الإشادة والتقدير".وأضاف أن "هذا الكم من الأفلام والضيوف من كل أنحاء العالم العربي، يؤكد أن هناك عملاً حقيقياً وجدياً من قبلهم، وأنا واثق أن الدورات المقبلة ستكون ذات حصاد إيجابي أكثر وأعلى"، مشيراً الى أن "الفن العراقي يحتاج الكثير من الدعم المادي والمعنوي حتى لا يكون الفنان أسير روتين يكاد يخنق إبداعه".وأكد أن "على جميع الجهات تقديم كل ما بوسعها ليكون الفن العراقي في أعلى مستوى كما عهدناه".