الثالث خلال أسبوع.. ايرثلنك: هجوم إرهابي يحرم مدينة الصدر من خدمة الانترنت

2024-02-13 12:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت شركة ايرثلنك، اليوم الثلاثاء، استهداف البنية التحتية للكابل الضوئي الخاص بها في مدينة الصدر، شرقي بغداد، بهجوم وصفته بأنه "ارهابي"، فيما بينت أن هذا الاستهداف هو الثالث خلال اسبوع يستهدف بناها التحتية.

وقالت شركة ايرثلنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن"عصابات إرهابية هجمة جديدة طالت البنية التحتية للكابل الضوئي في مدينة الصدر فجر اليوم الثلاثاء وتسبب الهجوم بتعطيل مجموعة من الكابينات وحرمان العوائل في المدينة

من خدمة الإنترنت وإلحاق خسائر مالية تقدر بمئات الملايين".

وطالبت يرثلنك الجهات الأمنية "بأخذ دورها في حماية البنية التحتية للكابل الضوئي، لأنها ملك عام وعائديتها لوزارة الاتصالات، ويجب أن تخضع لحماية مشددة".

وبينت أن "هذا الاستهداف الإرهابي يعد هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، مما يشير إلى وجود عمليات إرهابية ممنهجة، وجهات تهدف إلى ضرب عجلة الاقتصاد في العراق وإيقاف مسيرة التحول الرقمي التي ترعاها الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".

وتعهدت الشركة لمشتركيها "بإصلاح جميع الأضرار خلال مدة قياسية قصيرة للحفاظ على استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها بالرغم من كل التحديات الإرهابية".