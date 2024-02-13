آثار ذي قار: 8 بعثات أجنبية تعمل في المحافظة

2024-02-13 12:24:02 - المصدر: واع

ذي قار - واع – زهراء صباحأعلنت مفتشية آثار وتراث ذي قار، اليوم الثلاثاء، العثور على 16 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والاستخدامات تعود إلى عهد الوركاء وفجر السلالات، مشيرة إلى عمل 8 بعثات أجنبية في عام 2023 ، فيما حددت أهم اكتشافاتها.وقال مدير مفتشية المحافظة شامل الرميض، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن الجولات التفتيشية، التي تقوم بها مفتشية آثار وتراث ذي قار مع شرطة حماية الآثار، تم العثور على 16 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام والاستخدامات، في تل أم العقارب الأثري في قضاء الرفاعي".وأشار إلى أن "القطع الأثرية التي تم العثور عليها هي مجموعة من الصحون الفخارية والأواني والأختام الاسطوانية، تعود إلى عصر العبيد والوركاء وفجر السلالات".وأضاف الرميض، أن "المحافظة شهدت في عام 2023 عمل 8 بعثات أجنبية، منها البعثة الإيطالية في تل زرغل الأثري، وكانت نتائجها اكتشافات زقورة زرغل ومستوطنات وآثار، أما البعثة الأمريكية فقد عملت في تل لكش، واكتشفت المطعم الذي يعود إلى 5000 سنة قبل الميلاد، وبعثة المتحف البريطاني عملت في موقع تلو (موقع كرسو) واكتشفت جسر تلو الذي يعد أقدم ناظم في تاريخ العراق القديم، وكذلك اكتشاف معبد وقصر".وتابع: "أما بعثة المتحف البريطاني في تل كبيبة، حيث اكتشفت المسجد الأموي، فضلاً عن بعثات كثيرة منها البعثة الفرنسية والسلوفاكية والإيطالية، الذين اكتشفوا المعابد والمستوطنات والمقابر والآثار المختلفة".