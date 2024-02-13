مستشار رئيس الوزراء يؤكد أهمية بناء جسور التواصل مع الشباب

2024-02-13 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الثلاثاء، الدور المهم لسفراء الشباب، فيما شدد على اهمية بناء جسور التواصل معهم.

وذكر المجلس الاعلى للشباب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مستشار رئيس الوزراء، عضو المجلس الاعلى للشباب قاسم الظالمي، اجرى زيارة ميدانية الى جامعة التراث لالقاء محاضرة تعريفية عن (مشروع برنامج ترابط الشباب) الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء في اول جامعة اهلية لدعم الشباب، بحضور رئيس جامعة التراث جعفر جابر جواد وعدد من الأساتذة وطلبة الجامعة".

واشار الظالمي، الى "أهداف البرامج الشبابية التي اطلقتها الحكومة (المجلس الأعلى للشباب، ريادة، سفراء الشباب، المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية) حيث سبق وان تم الاعلان عن برنامج ترابط الشباب الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشباب على المشاركة الفعالة في القضايا المجتمعية التي تهتم وتعبر عنهم"، مؤكدا ان "الحكومة الحالية أولت اهتماما بالغا بشريحة الشباب واستثمار الطاقات الشبابية".

واوضح، ان "البرنامج، يتضمن زيارة ميدانية إلى الأماكن التي يتواجد فيها الشباب من خلال عمل ورش وجلسات وندوات حوارية تنموية مما يعزز الوعي الثقافي للشباب إلى جانب توسيع المعرفة الإنسانية والثقافية وقبول التنوع والتعدد الثقافي وتعزيز التفاعل الاجتماعي والتواصل في ما بينهم ودعم القيم الإنسانية والأخلاقية".

‏وتطرق، الى "الدور المهم لسفراء الشباب واهمية بناء جسور التواصل معهم عبر طرح الشباب لاسئلتهم وتلقي الاجابات عليها مما يعد بداية الطريق نحو تأهيل شباب المستقبل وصنع قادة مؤثرين"، مقدما "الشكر إلى الحضور على ما قدموه من دعم للمشاريع التي تهدف الى تعبيد طريق الشباب ورسم مستقبلهم بالشكل الأمثل" .

‏وفي ختام الندوة الحوارية اعرب رئيس الجامعة، عن "شكره للمستشار على حضوره واتاحة الفرصة للتباحث حول قضايا الشباب العراقي".