رئيس الجمهورية يصادق على مراسيم تعيين عدد من المحافظين

2024-02-13 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، على أصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين.

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" الرئيس صادق على تعيين محافظي كل من: بغداد، والبصرة ، ونينوى، وبابل، وكربلاء، وواسط، وذي قار، والنجف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".

وأشارت الدائرة الإعلامية الى إنه" سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين.