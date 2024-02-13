2024-02-13 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، إجراءات استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن" مجلس النواب أنهى قبل قليل، اجراءات عملية استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم، شرع مجلس النواب، بفقرة استجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم.

وكانت الدائرة الإعلامية للمجلس قد ذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "البرلمان عقد جلسته الاعتيادية رقم (7) من الدورة الانتخابية الخامسة/ السنـة التشريعية الثالثة/ الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالإنابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، وحضور 169 نائبا".