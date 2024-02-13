2024-02-13 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، تحرير مخطوفاً وإلقاء القبض على الخاطفين في محافظة الديوانية.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) بالاشتراك مع الاجهزة الامنية الاخرى في الديوانية، نفذت عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة اسفرت خلالها عن تحرير مخطـ.ـوف تم استدراجه من محافظة كربلاء المقدسة وخطفه في محافظة الديوانية ومساومة ذويه على مبلغ مالي كبير لقاء اطلاق سراحه".

واضافت، أن "المفارز تمكنت من تحرير المخطوف والقاء القبض على الخـاطفين المتكونين من اربعة متهمين (بينهم امرأة)".

واشارت الى أنه "تم تسليم المتهمين الى جهة الطلب بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".







