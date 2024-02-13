2024-02-13 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على عدم قناعته باجوبة رئيس شبكة الاعلام نبيل جاسم. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مجلس النواب صوت عدم قناعته باجوبة رئيس شبكة الاعلام نبيل جاسم”. واضافت ان “رئاسة البرلمان قررت رفع جلسة اليوم”. هذا وعقد مجلس النواب في وقت سابق من […]

ظهرت المقالة مجلس النواب يصوت بعدم اقتناعه بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي ويرفع جلسته أولاً على ايرث نيوز.