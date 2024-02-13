2024-02-13 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، على أصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة ايرث نيوز أن “رئيس الجمهورية صادق على تعيين المحافظين لمحافظات بغداد، والبصرة، ونينوى، وبابل، وكربلاء المقدسة، وواسط، وذي قار، والنجف الأشرف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من […]

ظهرت المقالة رئيس الجمهورية يصادق على مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين أولاً على ايرث نيوز.