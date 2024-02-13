وكالة الاستخبارات تحرر مخطوفا وتلقي القبض على الخاطفين في الخاطفين في الديوانية

2024-02-13 12:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تحرير مخطوفاً وإلقاء القبض على الخاطفين في محافظة الديوانية. الوكالة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية) بالاشتراك مع الاجهزة الامنية الاخرى في الديوانية، نفذت عملية نوعية مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة اسفرت خلالها عن تحرير مخطـ.ـوف تم استدراجه […]

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