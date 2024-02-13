مدرب شاطئية مصافي الوسط يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة شهربان اليوم

2024-02-13 12:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد مدرب فريق مصافي الوسط للكرة الشاطئية على أهمية مواجهة اليوم الثلاثاء أمـام نظيره شهربان ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين عن مجموعة بغداد، مؤكداً جاهزية فريقه الفنية والبدنية لخوض المباراة بصفوف مكتملة.وقال رعد أكرم في حديث خص به صحيفة الصباح وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريقه قدم أداءً جيداً خلال الجولات الماضية، موضحاً أنه يأمل مواصلة مشوار الدوري بنجاح وبمستوى متميزٍ يسهم في المنافسة على اللقب".وأضاف أن "المنافس فريق لا يجب الاستهانة به بسبب قدراته الفنية واعتماده على أسماء محلية جيدة وبقيادة تدريبية متميزة، لذلك من الواجب احترامه والحذر منه في المباراة، مشيراً إلى أن فترة ما قبل المباراة كانت كافية للوقوف على أبرز النقاط السلبية والإيجابية للفريق، مشيراً إلى أنه سيعول في المباراة على خبرة لاعبيه في الظفر بالعلامة الكاملة".وتابع أن "مواجهة اليوم تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للفريق والجهاز الفني، لاسيما أن نقاطها ستسهم بالتربع على عرش الترتيب الفرقي للدوري وتقربه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف المنشود، لافتاً إلى أن الفوز في كل مواجهة يعطي الفريق دافعاً معنوياً أكبر لتقديم الأفضل".