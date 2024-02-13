مجلس النواب يصوت على عدم القناعة بأجوبة رئيس شبكة الإعلام العراقي

2024-02-13 12:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على عدم القناعة بإجابات رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم خلال استجوابه تحت قبة البرلمان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أجوبة رئيس الشبكة على الأسئلة التي وجهت له خلال استجوابه اليوم لم تكن مقنعة للنواب، ولذلك تم التصويت على عدم القناعة بها.

وأشار إلى أن رئاسة مجلس النواب وبعد التصويت على عدم القناعة رفعت الجلسة.

وعقد مجلس النواب اليوم جلسته السابعة للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة في الفصل التشريعي الأول، برئاسة محسن المندلاوي وبحضور 169 نائباً، وشرع باستجواب رئيس شبكة الاعلام العراقي نبيل جاسم.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي، في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، تأجيل استجواب رئيس الشبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم، وذلك بطلب منه.