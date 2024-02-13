2024-02-13 12:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شكا عدد من المواطنين في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، عرقلة مشروع خدمي في المحافظة من قبل دائرة عقارات الدولة، فيما طالبوا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.

وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات لمقاطعة 651 عقيل العيداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" دائرة العقارات تعرقل مشروع خدمات متكامل في المحافظة، لافتا الى ان فتح الشوارع متوقف على مخاطبة دائرة عقارات الدولة بالمحافظة الى عقارات الدولة الرئيسية الا ان هذه الدائرة تمتنع عن ذلك بحجج واهية.

وتابع، اننا" منذ شهرين نقوم بمراجعة دائرة عقارات الدولة بشأن فتح الشارع الرئيسي الذي يربط جسري محمد القاسم بالزبير والمحاذي للمقاطعة 651 ورغم ان دائرة عقارات الدولة في بغداد طلبت بكتاب رسمي من فرعهم في البصرة بيان الرأي الفني والقانوني بخصوص موضوع الشوارع لغرض اعطاء الموافقة لفتح الشوارع الا ان عقارات الدولة في البصرة تعرقل ذلك حتى الآن".

واضاف، إن" المراجعات الدوائر هي من اختصاص الدوائر ذاتها فليس من واجب المواطن ان يراجع الدوائر لتسريع المخاطبات بينهما ورغم ذلك لكن هذه الدوائر لا تتعاون".

وناشد العيداني" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وفتح تحقيق بالموضوع بحقّ عقارات الدولة في المحافظة التي تحرم الاف المواطنين مالكي المقاطعات القريبة من شط البصرة لغرض فتح شارع رئيسي لمناطقهم وهو موجود بالتصميم الاساس ومصدق ضمن الخرائط كشارع تابع الى المالية اضافة الى الشوارع الحولية للمقاطعات المجاورة ".

واستدرك بالقول، ان" بلدية البصرة خاطبت مرارا عقارات الدولة لغرض الاسراع بفتح الشوارع بغية احالتها لمشروع خدمات ولكن دون جدوى".