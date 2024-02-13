حنـــون يشـيد بتعـاون الإمارات في تـســليم المـــدانيــن ويدعو بقية الدول أن تحذو حذوها

2024-02-13 12:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، بتعـاون دولة الإمارات في ملف تـســليم المـــدانيــن، فيما دعا بقية الدول الى أن تحذو حذوها.

وذكر بيان لهيئة النزاهة تلقته "بغداد اليوم"، أن "القاضي حنون أشاد، خلال لقائه وزير العدل الإماراتي عبد الله بن سلطان النعيمي، بتعاون دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة مع جمهوريَّة العراق في مجال مُكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبــة وتسليـم المُدانيـن".

ودعا رئيس هيئة النزاهة، بحسب البيان" بقيَّة الدول أن تحذو حذوهـا، وأن تشرع بمنع الملاذات الآمنة للفاسدين وللأموال التي تمثل مُتحصّلات فسادٍ".

وأشار الى "إبرام الهيئة وديوان المُحـاسبـة في الإمارات مُذكَّرة تفاهمٍ؛ لتـرسيـخ وتعزيز التعاون، وتنمية وتحسين أنظمة وسياسات منع الفساد ومُكافحته بين الطرفين"، واصفاً "تمتين العلاقات بين الدول العربيَّة الشقيقة بالمُهمّ الذي يسـهم في تنمــية تلك البلدان وتقـدُّمها وازدهـارها، ومُواجهة المخاطـر المُحدقـة بها، مُوجّهاً دعوةً لوزير العدل الإماراتيّ لزيارة العراق".

من جانبه، أوضــح وزير العدل الإماراتيِّ، أنَّ "بلاده تنظر في طلبات الاسترداد المُقدَّمة من الجانب العراقيّ باهتمام عالٍ ومُتابعة مُستمرَّةٍ، وتشرع بإجراءات التسليم فور وصولها، والنظر فيها بمهنيَّةٍ بعيداً عن التعقيد أو التسويف"، مُشيراً إلى أنَّ "الإمارات تدعم الحكومة العراقيَّة بقوَّةٍ؛ لما فيه من مصلحةٍ للعراق وشعبه الشقيق، مُؤكّداً تلبية الدعوة لزيارة العراق قريباً".