الأنواء الجوية تحذر من أمطار غزيرة وسيول خلال اليومين المقبلين

2024-02-13 13:18:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار غزيرة وسيول خلال يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "البلاد تتأثر يوم غد الأربعاء بحالة عدم استقرار جوي ناتجة عن اندماج منخفضين جويين احدهما من البحر المتوسط ترافقه كتلة هوائية دافئة نسبيا ورطبة، والثاني من البحر الأحمر ترافقه كتلة هوائية دافئة نسبية ورطبة"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المناطق كافة غائماً ممطراً مع حدوث عواصف رعدية أحيانا وتساقط ثلوج فوق المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية".

وأضافت انه "من المتوقع تشكيل سيول في الشريط الحدودي الشرقي للبلاد"، لافتة الى ان "يوم الخميس ستكون الامطار متوسطة الشدة الى غزيرة خاصة في الأقسام الشرقية تتخللها فترات تحسن بين الحين والآخر".

وبينت ان "هذه الحالة تستمر لغاية يوم السبت المقبل باستثناء المنطقة الجنوبية حيث يتحسن فيها الطقس مساء يوم الجمعة"، موضحا ان "المنطقة الشمالية سيستمر الطقس فيها بين غائم جزئي وغائم مع امطار خفيفة الى متوسطة الشدة".

وأشارت الهيئة الى ان "درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً ببضع درجات اعتباراً من السبت المقبل".