2024-02-13 13:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت نقابة معلمي ديالى، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2023)، عن ما اسمتها "الهموم الثلاثة" التي تخنق اكثر من 65 الف معلم ومدرس بالمحافظة.

وقال نائب نقيب معلمي ديالى حيدر محمد علوان في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" دعم وإنصاف شريحة المعلمين في ديالى لم يكن بالمستوى المطلوب رغم دورهم المحوري في بناء الأجيال وتحقيق مبدأ التكامل المعرفي في دعم مؤسسات الدولة".

واضاف، ان" اكثر من 60% من معلمي ديالى الذين يصل عددهم الى اكثر من 65 الفًا، لم يستلموا قطع اراضي والأغلبية منهم يعاني بسبب ارتفاع الايجارات التي تثقل وضعهم المادي، يرافقه بأن الجزء الأكبر لايملك اي دار سكني (طابو صرف) في أرقام تظهر مدى معاناة هذه الشريحة".

واشار علوان الى، ان" هناك جهودًا لتبني شراكة عمل مع هيئة الاستثمار لطرح مجمعات سكنية للمعلمين لكن الأمر يحتاج الى دعم حكومي في الانفتاح على هذه الشريحة وتبني حقوقها العامة خاصة في ملف السكن الذي يعد ابسط الحقوق".