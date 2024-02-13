حادثان منفصلان.. إصابة شاب برصاصة في رأسه بهجوم في بغداد وتحرير مختطف في الديوانية

2024-02-13 13:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بإصابة شاب بإطلاق نار على رأسه من قبل مجهولين قاموا بسرقة عجلته نوع "تك تك"، شمالي بغداد، في حين كشفت وكالة الاستخبارات عن تحرير مختطف في الديوانية والقبض على خاطفيه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على سرقة (تك تك) خاص بشاب يبلغ من العمر 24 عاماً، بعد إصابته برصاصة استقرت في رأسه"، مبيناً أن "الهجوم وقع في منطقة سبع البور، التابعة لقضاء الكاظمية شمال بغداد".

وأكد المصدر، أن "الشاب مازال على قيد الحياة، حيث تم نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم".

وفي سياق منفصل؛ نجحت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، بتحرير مختطف في محافظة الديوانية، وألقت القبض على الخاطفين وسلمتهم للعدالة.

وقالت وكالة الاستخبارات، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الوكالة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الديوانية، تم تنفيذ عملية نوعية مستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن تحرير مختطف تم استدراجه من كربلاء وخطفه في الديوانية، ومساومة ذويه على مبلغ مالي كبير، لقاء إطلاق سراحه".

وأوضحت الوكالة في بيانها أن "المفارز الأمنية ألقت القبض على الخاطفين، وهم أربعة أشخاص بينهم امرأة، وتم تسليمهم إلى جهة الطلب، بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية".