2024-02-13 13:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

خلال مؤتمر صحفي.. النائب المستجوب رائد المالكي: تمسكت بإجراء استجواب رئيس شبكة الإعلام العراقي ولم اتراجع عن ذلك أبدا غدا سيتم الشروع بسحب الثقة عن رئيس شبكة الإعلام العراقي رئيس شبكة الإعلام العراقي مارس الاستبداد ولم يمتثل لأمر الاستجواب في البرلمان شبكة الإعلام العراقي ينبغي أن تعمل لكل الدولة العراقية لا لجهة دون أخرى رئيس […]

ظهرت المقالة النائب المالكي: غدا سيتم الشروع بسحب الثقة عن رئيس شبكة الإعلام العراقي أولاً على ايرث نيوز.