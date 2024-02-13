2024-02-13 13:42:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خصصت الحكومة الالمانية، يوم الثلاثاء، مبلغ 21.5 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق.

وذكر بيان لمنظمة العمل الدولية في العراق - International Labour Organization in Iraq، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ألمانيا ستدعم المنظمة بمبلغ 21.5 مليون دولار أمريكي من خلال بنك التنمية الألماني لتعزيز تنمية القطاع الخاص بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق".

ونقل البيان عن القائم بالأعمال ماكسيميليان راش على أن "الضمانات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة هي حجر الأساس في كل اقتصاد".