إصابة إثنين من صحفيي قناة الجزيرة في غزة ومقتل 85 صحفيا منذ بدء المعركة

2024-02-13 13:48:10 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت قناة الجزيرة القطرية الثلاثاء إصابة إثنين من صحافييها بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت القناة نقلا عن طبيب الطوارئ المسؤول إن حياة المراسل إسماعيل أبو عمر معرضة للخطر بعد بتر ساقه اليمنى فيما أصيب المصور أحمد مطر بعدة جروح ويعاني من نزيف حاد. واستُهدف الصحافيان بطائرة مسيرة أثناء تواجدهما في شمال رفح، بحسب القناة. وسبق أن قتل صحافيان آخران يعملان في قناة الجزيرة كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، فيما قتل في السابع من كانون الثاني/يناير المنصرم، نجل الدحدوح حمزة في غارة طالت المركبة التي كان يستقلها برفقة الصحافي مصطفى ثريا،