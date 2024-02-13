مقتل شخص واحراق ستة منازل في محافظة دهوك

2024-02-13 13:48:10 - المصدر: قناة الثامنة

هاجر سكان منطقة في محافظة دهوك منازلهم، وانتشرت القوات الامنية فيها، اثر نشوب خلاف ومقتل احد الاشخاص واحراق ستة منازل. ظهرت اثار الرصاص على سيارة المجني عليه امجد احمد في مجمع جرة في محافظة دهوك وهاجر سكان هذه المنطقة بيوتهم، جراء هذا الاعتداء في المجمع. اهالي امجد الغاضبين انتقموا بسرعة وانتهكوا جميع الحدود واحرقوا ستة منازل، بينما قضى اهالي وجيران العائلتين المتخاصمتين ليلة غير مستقرة. وقال احد سكان جرةلقناة الثامنة: " لا احد يعلم من اين اتى الرصاص، بدأ الخلاف بين العائلتين بسبب الاراضي وتصر العائلتان ان ملكية تلك الاراضي تعود اليهما ومن ثم نشب القتال والتوترات بينهما ومازالت مستمرة".