سجل" الاعضاء البشرية" يخلو من ضحاياه منذ 8 أشهر في محافظة عراقية

2024-02-13 14:06:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024)، خلو سجل الاعضاء البشرية من ضحاياه منذ 8 اشهر متتالية، فيما أشارت الى اطلاقها ندوات توعية حيال تجارة الاعضاء البشرية واهمية الابلاغ الفوري عنها من اجل انقاذ الفقراء.

وقال المتحدث باسم القيادة العقيد هيثم الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تجارة الاعضاء البشرية وخاصة (الكلى) من الجرائم التي برزت بشكل لافت في السنوات الاخيرة في ديالى من خلال شبكات تستغل البسطاء والفقراء"، لافتا الى ان "العمليات تجري في محافظات اخرى لعدم وجود الامكانية في اجراء عملية النقل الجراحي للاعضاء".

وأضاف، أن "سجل الجرائم والبلاغات الخاصة بتجارة الاعضاء البشرية في ديالى لم يسجل اي حالة منذ 8 اشهر متتالية خاصة بعد تنفيذ من 3-4 عمليات نوعية اطاحت بالعديد من المتورطين بتجارة الاعضاء بالاضافة الى تشكيل لجنة تنسيق مع محافظات اخرى ومنها اقليم كردستان في تعقب بعض الاسماء المطلوبة بهذه الجرائم".

واشار الشمري الى ان "قيادته اطلقت مع منظمات مجتمعية ندوات توعية حيال تجارة الاعضاء البشرية واهمية الابلاغ الفوري عنها من اجل انقاذ الفقراء والبسطاء"، مبينا ان "البعض تعاون مع القيادة مما أسهم في الاطاحة ببعض المتاجرين".