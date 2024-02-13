الزراعة توقع عقدا مع شركة باور النمساوية لتجهيز تقنيات الري الحديثة

2024-02-13 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع وزير الزراعة عباس جبر المالكي، اليوم الثلاثاء، عقدا لتجهيز تقنيات الري الحديثة مع شركة باور النمساوية.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، وقع عقدا مع المدير المفوض والمالي لشركة اندرياس شتر بحضور سفير جمهورية النمسا في العراق اندريا ناسي والوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري، والوكيل الفني ميثاق عبد الحسين، والمستشار القانوني للوزارة رائد حداد، إضافة الى مدير عام الدائرة القانونية جمعة خضير عيسى، والوكيل الحصري لشركة باور النمساوية دلشير عز الدين، وعدد من المدراء العامين للوزارة، ووسائل الإعلام المتنوعة".وأكد وزير الزراعة في كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع العقد على أهمية هذا العقد كونه يمثل معالجة لنقص المياه الحاصل في نهري دجلة والفرات، والتوجه نحو الطرق العلمية الحديثة في الزراعة.وأشار الى أن "هذا الجهد تم بعناية ورعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن أولويات عمل الحكومة توفير تقنيات الري بأنواعها المحورية والمرشات الزراعية الثابتة، فضلا عن جميع الوسائل التي تسهم في الاستخدام الأمثل للمياه".وتابع، أن "بنود العقد تضمنت توفير منظومات الري الحديثة، وبالنوعين فئة الـ 60 دونما بعدد 3090 وفئة 80 دونما 2362 منظومة".