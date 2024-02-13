الكاظمي يتساءل: هل نجحنا في تطبيق النظام الفيدرالي أم يجب الانتقال إلى الكونفدرالية؟

2024-02-13 14:24:16 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل طرح رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، عدة تساؤلات بشأن مدى نجاح البلاد في تطبيق النظام الفيدرالي وضرورة الانتقال إلى الكونفدرالية وكيفية تنظيم العلاقة بين المركز وإقليم كوردستان والحاجة إلى تعديل بعض الفقرات الدستورية، مشدداً على أن "هذه الإشكاليات ستبقى أسيرة الفكرة إن لم تتحوّل إلى حوارٍ جديٍّ منتجٍ للأفكار، لإيجاد الأجوبة وتحويلها إلى مشاريع تنفيذيّة بيد المعنيّين، وبذلك نعيد الثقة المفقودة، فيكون الشعب في صفّ الدولة الحريصة على إعادة إنتاج نفسها من جهة، ونؤسّس لمسارٍ إصلاحيٍّ حقيقيٍّ من جهةٍ ثانية"