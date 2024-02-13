كنعان علي: المهرجانات أعطت فرصة للفنان العراقي بطرح أفكاره وطروحاته

2024-02-13 14:36:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكد الفنان العراقي المغترب كنعان علي، اليوم الثلاثاء، أن الكثير من المهرجانات التي أقيمت في العراق ومن بينها مهرجان بغداد السينمائي الأول المقام حالياً، أعطت فرصة للفنان أن يقدم أفضل الأفكار والطروحات، التي تخدم الفن العراقي.وقال علي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "العراق هو ظلي الذي لا يفارقني، ولم انس يوما بغداد بجمالها وشوارعها وبيوتها الجميلة الدافئة، والجيران والمحلة والاصدقاء، كل هذه الذكريات عالقة بداخلي ووجداني"، معربا عن "سعادته وهو يحضر مهرجان بغداد السينمائي الأول، بعد غياب دام لأكثر من ثمانية عشر عاما".وأضاف علي: أنا "سعيد بهذا التطور الثقافي والفني الكبير، وهذه المهرجانات تدل على تعافي البلد من صدمات الحروب والتغيرات التي تمر بها المنطقة، والحمد لله العراق عودنا على النهوض دائما".وأكد، أن "الكثير من المهرجانات التي أقيمت في العراق بالتعاون مع وزارة الثقافة، ونقابة الفنانين ودائرة السينما والمسرح، قد أعطت فرصة للفنان ان يقدم أفضل الأفكار والطروحات، التي تخدم الفن العراقي".وختم الفنان كنعان علي: "لدي الآن مسلسل استرالي مشترك مع مجموعة من الفنانين العراقيين واللبنانيين والاستراليين، باللغة العربية والانكليزية، وسيعرض يوم 25 شباط الجاري على (نت فلكس)، وهو عمل عالمي".