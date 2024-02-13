أسماء وهمية.. نقابة المحاميين تعلق على صفحة "محاميات"

2024-02-13 14:50:02 - المصدر: الفرات نيوز

توضيح

انتشرت منذ مدّة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء صفحات تحمل صفة محاميات، وتقوم بنشر عبارات ومنشورات، بعضها غير لائق والأخرى لا تنسجم مع أخلاق المهنة وآدابها، وبعد التدقيق والمتابعة، تأكدنا أن هذه الصفحات لا تعود للمحاميات ولا المحامين، الغرض من إنشائها لفت الإنتباه وزيادة أعداد المتابعين والتفاعل معها، وعند البحث في جدول المحامين، سنجد بأن هذه الأسماء وهميّة لا تحمل أسماء محاميات حقيقية.

وعليه ستعمل نقابة المحامين العراقيين على مفاتحة الجهات المختصة لإلقاء القبض على هذا الشخص المنتحل لينال جزاءه العادل، كما ندعو الزملاء المحامين والمواطنين، إلى توخّي الدقّة قبل قبول الصداقة أو التفاعل مع هذه الحسابات الوهميّة.

لذا ٱقتضى التوضيح.