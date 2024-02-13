مجلس الخدمة: المفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا والأوائل والعلوميين تتصدر التوجه الحكومي

2024-02-13 14:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن ملفات المفسوخة عقودهم وحملة الشهادات العليا والأوائل والعلوميين تتصدر التوجه الحكومي.وذكر المجلس في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الاستاذ محمود التميمي، أكد ان ملفات المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع وحملة الشهادات العليا والعلوميين تحتل صدارة التوجه الحكومي”.وأضاف، أن “التميمي أعلن عن ذلك […]

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