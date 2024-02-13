المالكي لمجلس محافظة بغداد: انا داعم لكم من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة

2024-02-13 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024) أهمية ترسيخ "مبدأ التعاون والتنسيق بين مجلس محافظة بغداد والمحافظة وأمانة بغداد".

وذكر بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، ان المالكي "استقبل بمكتبه اليوم رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي برفقة عدد من أعضاء مجلس المحافظة وقدم لهم التهاني بمناسبة تسلمهم المهام، اذ تأتي الزيارة في إطار تعزيز التواصل مع القوى السياسية والحكومة المحلية في بغداد".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، انه "كان ولم يزل داعم للحكومة المحلية من اجل النهوض بالواقع الخدمي للعاصمة"، معربا عن "مساندته لكل جهود المجلس الرامية لخدمة أهالي بغداد".

وأشار المالكي إلى "أهمية ترسيخ مبدأ التعاون والتنسيق بين المجلس والمحافظة من جهة وامانة بغداد من جهة أخرى من اجل تجاوز التحديات واحداث تكامل في الخدمات وتحقيق طموح أهالي بغداد لمستقبل افضل لمركز العاصمة وأطرافها".

من جهته بين رئيس مجلس المحافظة عمار القيسي ان "المجلس بحاجة لدعم جميع القوى السياسية والوطنية في تغيير واقع المدينة"، مشيدا "بجهود المالكي في دعم الحكومات المحلية من اجل تمكينها في تحقيق الخدمة للمواطن".