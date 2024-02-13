بالصور.. الزراعة تعلن نجاح "الباذنجان" الصحراوي

2024-02-13 15:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء (13 شباط 2024) عن نجاح زراعة خمسة أصناف منتخبة من محصول (الباذنجان) في الأراضي الصحراوية في محافظة البصرة باعتماد البرامج العلمية الحديثة.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "مديرية زراعة البصرة قامت بتنفيذ قسم الإرشاد والتدريب الزراعي وبالتعاون مع قسم الإنتاج النباتي/ شعبة الزراعة المحمية في المديرية وأجرت مشاهدة حقلية للبرنامج العلمي الموسوم (زراعة خمسة أصناف من الباذنجان في الأراضي الصحراوية) أحد البرامج العلمية التي تعتمدها وتنفذها مديرية زراعة البصرة، لنقل التجارب العلمية الحديثة والناجحة للمزارعين والتي تساهم في تطوير وتنمية وتنويع القطاع الزراعي في المحافظة".

وقدم المدير التنفيذي للبرنامج العلمي في مديرية زراعة البصرة في بداية المشاهدة "شرحاً مفصلاً عن التجربة العلمية التي تم خلالها أختيار خمسة أصناف من الباذنجان وهي باذنجان صنف عراقي تم توزيعه من قبل قسم الإرشاد في المديرية، وصنف جواهر هولندي وصنف Bolt هولندي ، وصنف أسباني Lucia ، وصنف تايلندي Ep273 ) والتي تعتبر من أكثر الأصناف الرائجة)" بحسب البيان.

ولفت البيان الى ان "زراعة هذه الأصناف تم في الإنفاق البلاستيكية لمعرفة الأصناف من ناحية المردود الاقتصادي العالي ومدى مقاومتها للظروف البيئية والآفات في نهاية الموسم".