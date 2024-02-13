رئيس السلطة القضائية الايرانية يصل بغداد

2024-02-13 15:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل الى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، بناء على دعوة رسمية.

وقال إعلام القضاء العراقي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن نائب رئيس محكمة التمييز القاضي زيدون سعدون استقبل اليوم، رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيانه، أن "زيارة رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى بغداد برفقة وفد قضائي رفيع المستوى تأتي تلبية لدعوة رسمية من رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان لتعزيز العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين".

وأضاف البيان، أنه "شارك في الاستقبال رئيس الادعاء العام نجم عبد الله ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر ورئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي عماد الجابري ورئيس محكمة استئناف الكرخ القاضي خالد طه".