الاتحاد البرلماني العربي يعلن الاتفاق على منح جائزة التميز لـ7 نواب وأمناء عامين

2024-02-13 15:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن ممثل رئيس الاتحاد البرلماني العربي عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية محمد صديق خوشناو، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق الاتحاد على منح جائزة التميز لـ7 نواب وأمناء عامين.وقال خوشناو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اجتماع اللجنة التنفيذية في بغداد انعقد وكان لنا الشرف بإنابة رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربي محسن المندلاوي"، مبينا، أن "أهم القضايا المطروحة جائزة التميز البرلماني التي منحت إلى مجموعة برلمانيين متميزين وأمناء عامين للبرلمانات العربية وكذلك الخبراء في البرلمانات العربية".وأضاف، أنه "تم دراسة التقرير واتفقنا على منح أربعة من النواب المتميزين في الاتحاد البرلماني العربي وكذلك ثلاثة من الأمناء العامين جائزة التميز"، مبينا، أنه "سيكون هناك قرار للجنة التنفيذية وترفع التوصية إلى المؤتمر المقبل للموافقة على الأسماء وفي ذلك الوقت يعلن عن الأسماء الفائزة".